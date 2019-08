Tokio/Kiel (dpa/lno) - Der japanische Toshiba-Konzern will nach Angaben von Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs spätestens im nächsten Jahr über eine Produktion innovativer Lokomotiven in Deutschland entscheiden. Dies sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur nach einem Treffen mit Bahnspartenchef Shigetomo Shiraishi in Tokio. "Ich bin nach den Gesprächen weiterhin sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, zumindest einen großen Teil der Fertigung und Entwicklung der neuen Hybrid-Loks von Toshiba nach Kiel zu bekommen."