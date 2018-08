6. August 2018, 20:58 Uhr Unternehmen im Ruhrgebiet "Geben und Nehmen"

Christian Lüdtke spricht über die neue Arbeitswelt im Ruhrgebiet und die Unterschiede zur Start-up-Szene in Berlin.

Interview von Benedikt Müller

Wäre es nach seinem Vater gegangen, hätte Christian Lüdtke Eisenhüttentechnik studiert und - wie seine Großväter - im Bergbau gearbeitet. Doch der gebürtige Oberhausener studierte lieber Volkswirtschaft, machte Karriere bei Bertelsmann und gründete in Berlin die Beratungsfirma Etventure. Seit diesem Jahr arbeitet Lüdtke als Gründerkoordinator im Ruhrgebiet.

Herr Lüdtke, Sie sind Anfang des Jahres aus Berlin als Gründerkoordinator zurück an die Ruhr gekommen. Was ist im Pott besser als an der Spree?

Christian Lüdtke: In den vergangenen Jahren hat ...