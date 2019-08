Gera (dpa/th) - Thüringen hat sei einem Jahr in Gera ein Leistungszentrum, in dem professionelle Computerspieler ausgebildet werden. In dem Zentrum der Ad Hoc Gaming GmbH können die Spieler zugleich eine Ausbildung in kaufmännischen Berufen absolvieren, sagte Marketingleiter Markus Bonk am Dienstag. Der eSports-Bereich hoffe auf staatliche Förderung.