Erfurt (dpa/th) - In Thüringen steigt das Interesse an Existenzgründungen wieder. Von Januar bis Mai dieses Jahres wurden knapp 5000 Gewerbe angemeldet und damit 1,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte. Zugleich wurden in diesem Zeitraum mit 5336 Abmeldungen 1,l Prozent weniger Gewerbe aufgegeben.