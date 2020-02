Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Firmenpleiten war in Thüringen im vergangenen Jahr rückläufig. 204 Unternehmen mussten nach Angaben des Landesamtes für Statistik vom Dienstag zwischen Januar und November ihre Zahlungsunfähigkeit anmelden, 109 oder 34,8 Prozent weniger als im Jahr davor. Gut 2700 Beschäftigte waren betroffen. Die meisten Insolvenzen gab es den Angaben zufolge im Baugewerbe.

Privatinsolvenz meldeten im gleichen Zeitraum 1350 Verbraucher an. Damit ging die Zahl der Verfahren in diesem Bereich um 131 oder 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. In 463 Fällen mussten Selbstständige Insolvenz anmelden, von Januar bis November 2018 waren es 472.