Erfurt (dpa/th) - Ihre Zahl ist gesunken, aber es gibt sie noch: Videotheken in Thüringen. Im gesamten Land existieren nach Angaben des Video- und Medienfachhandels in Deutschland (IVD) noch 15, vor fünf Jahren waren es 41. Der IVD mit Sitz in Düsseldorf erfasst nach eigener Aussage etwa 80 Prozent der deutschen Videotheken. In Deutschland ist ihre Zahl allein von 2014 bis 2018 auf weniger als ein Drittel zurückgegangen: Von 1544 Betrieben blieben 440.