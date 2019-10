Dresden (dpa/sn) - Die Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) in Dresden haben einen Großauftrag der australischen Airline Quantas erhalten. Er betrifft den Kabinenumbau von neun Maschinen des Typs A380, des größten Flugzeugs aus der Airbus-Familie. Quantas investiere ein "Multimillionen Dollar Budget" in den Umbau der Maschinen, teilten die EFW am Freitag in Dresden mit. Das genaue Volumen des Auftrages wurde nicht genannt. "Der komplette Umbau des Oberdecks und die Modifikation des Hauptdecks ermöglicht eine durchdachte Raumnutzung mit neuen Sitzen in erweiterten Kabinen sowie einer neu gestalteten Lounge", hieß es.