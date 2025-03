Zwei Jahre ohne Wachstum, sondern sogar mit einem kleinen Minus, und auch für 2025 schaut es nicht so gut aus für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. In einer solch lange anhaltenden Krise war die deutsche Volkswirtschaft in der Nachkriegszeit selten zuvor. Aber in den Zahlen der großen börsennotierten Unternehmen in Deutschland ist das nur bedingt abzulesen. Nicht nur die Börsenkurse sind zuletzt deutlich gestiegen, auch die Gewinne steigen in der Summe weiter, der Umsatz legt noch leicht zu.