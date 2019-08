Berlin (dpa/bb) - Auf dem Berliner Messegelände ist eine weitere neue Kongresshalle fertig geworden. Sie soll in zwei Wochen in Betrieb gehen, wie das Unternehmen mitteilte. Bis zu 11 500 Menschen sollen in dem Gebäude Platz finden, das die landeseigene Messe mit dem Namen "hub27" vermarktet.