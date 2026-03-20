Willkommen in der Welt von Christa Miller und Bill Lawrence, dem Wohlfühl-Power-Paar der Entertainmentbranche. Das ist nicht einfach so dahingeschrieben, es sind schließlich diese beiden, die beweisen, im Haifischbecken Hollywood voller Beziehungstorpedos 27 Jahre lang skandalfrei verheiratet sein zu können. Die zeigen, dass man als Ehepaar auch beruflich harmonieren kann. Das muss man erst mal schaffen.
Unterhaltungsindustrie„Wann immer es möglich ist, in jedem Job: Arbeite mit Freunden und Familie“
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Privates und Berufliches penibel trennen? Völliger Blödsinn! Das Hollywood-Paar Christa Miller und Bill Lawrence steht hinter Serien wie „Friends“, „Ted Lasso“ und „Scrubs“. Über ein Erfolgsgeheimnis aus der Traumfabrik.
Von Jürgen Schmieder
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