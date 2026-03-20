Willkommen in der Welt von Christa Miller und Bill Lawrence, dem Wohlfühl-Power-Paar der Entertainmentbranche. Das ist nicht einfach so dahingeschrieben, es sind schließlich diese beiden, die beweisen, im Haifischbecken Hollywood voller Beziehungstorpedos 27 Jahre lang skandalfrei verheiratet sein zu können. Die zeigen, dass man als Ehepaar auch beruflich harmonieren kann. Das muss man erst mal schaffen.