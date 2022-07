"You'll never walk alone" - Kanzler Olaf Scholz zitierte einen Song, den die Fans des Fußballvereins Liverpool immer singen.

Von Caspar Busse und Thomas Fromm

Olaf Scholz hat es sich nicht nehmen lassen, die Nachricht persönlich zu verkünden, auch wenn er dafür seinen Urlaub im Allgäu unterbrechen musste. Der Bundeskanzler werde sich zu "aktuellen Fragen der Energiepolitik" äußern, hatte es vorab geheißen. Aber es ging natürlich vor allem um die milliardenschwere Rettung des schwer angeschlagenen Energieunternehmens Uniper.

Was Scholz dann am Freitagmittag verkündete, hatte es in sich: Der Bund stützt Uniper mit insgesamt bis zu 15 Milliarden Euro, wird sich mit 30 Prozent an Uniper beteiligen und gleichzeitig bei der Finanzierung des Düsseldorfer Unternehmens helfen. Dazu soll unter anderem der Kreditrahmen der staatlichen Förderbank KfW auf rund neun Milliarden Euro aufgestockt werden. Es dürfte eine der größten Rettungsaktionen eines deutschen Unternehmens überhaupt sein. Zum Anfang sagte Scholz: "You'll never walk alone. Kein einzelner Bürger, auch nicht die einzelnen Unternehmen in diesem Land."

Scholz kündigt auch eine Umlage für die Gaskunden an. Uniper könne spätestens von Oktober an höhere Preise von den Kunden - Stadtwerke und Industrieunternehmen - verlangen. Es sei "wichtig, dass Uniper seine gestiegenen Preise auch weitergeben kann", sagte der Kanzler. Das werde für die einzelnen Haushalte allerdings "spürbar werden", Scholz spricht von Mehrbelastungen im Jahr von 200 bis 300 Euro für Familien und brachte gleichzeitig weitere Entlastungen für Bürger ins Spiel.

Der Rettung vorausgegangen waren zähe Verhandlungen, vor allem auch mit dem Mehrheitsaktionär Fortum. Der finnische Konzern hält knapp 80 Prozent der Aktien von Uniper und weigerte sich bis zuletzt, an der Rettung mitzuwirken. Jetzt zieht er mit und bleibt zunächst Mehrheitsaktionär. Die Finnen wollten ursprünglich, dass das Gasgeschäft abgespalten wird und Deutschland nur diesen Problemteil übernimmt. Diese Aufspaltung ist nun aber vom Tisch.

Schon vor zwei Wochen hatte Uniper Antrag auf Staatshilfe gestellt

Uniper hatte vor zwei Wochen offiziell beim Bund staatliche Hilfe beantragt. Das Unternehmen steht durch die verminderten Gaslieferungen des russischen Monopolisten Gazprom unter enormem Druck. Uniper muss die fehlenden Gasmengen durch teure Zukäufe am Gasmarkt ersetzen, um den Verpflichtungen gegenüber Kunden nachzukommen und Stadtwerke und Wirtschaftsfirmen weiter zu beliefern. Gerechnet wurde deshalb mit Verlusten in Milliardenhöhe. Uniper hat auch bereits Gasspeicher angezapft, diese werden derzeit aufgefüllt, um die Gasversorgung im Winter sicherzustellen. Befürchtet wurde ein Dominoeffekt: Wenn Uniper pleitegegangen wäre, wären die Kunden, also Stadtwerke und Industrieunternehmen, in ernste Schwierigkeiten geraten. Weitere Insolvenzen hätten folgen können.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte erst am Donnerstag eine rasche Stützung des größten deutschen Gas-Importeurs in Aussicht gestellt. Das Problem: Die auflaufenden Verluste können auch mit der staatlichen Finanzspritze nicht dauerhaft gelöst werden. Deshalb ermöglicht die Regierung nun, dass Uniper die Kosten trotz bestehender Verträge an seine Kunden weiterreichen kann. Parallel dazu solle ein sozialer Ausgleich für Endkunden geschaffen werden, die von den hohen Preisen überfordert werden. Habeck hatte bereits gesagt, wenn eine Umlage komme, werde es auch eine Entlastung geben.

Es ist nach VW der zweitgrößte Konzern in Deutschland

Der Düsseldorfer Konzern kam 2021 auf einen Jahresumsatz von 164 Milliarden Euro und ist damit nach Volkswagen nach Umsatz das zweitgrößte deutsche Unternehmen. Neben dem Gashandel ist Uniper auch einer der größten Stromproduzenten überhaupt, betreibt Kohle- und Atomkraftwerke sowie Gasspeicher. Uniper war 2016 vom Eon-Konzern abgespalten worden, als eine Art Bad Bank, in der alle Aktivitäten gebündelt waren, die nicht zur grünen Zukunft von Eon gehörten. Dann hatte sich in einem harten Übernahmekampf Fortum die Mehrheit der Aktien gesichert. Der oberste Arbeitnehmervertreter des Unternehmens warnte zuletzt, Uniper könne "innerhalb von Tagen" insolvent werden.

In der Pandemie hatte der Staat bereits mit einem Milliardenpaket unter anderem die Fluggesellschaft Lufthansa und den Reisekonzern Tui gerettet. Ein Großteil der Hilfen ist bereits zurückgezahlt, das Aktienpaket an Lufthansa soll bis 2023 veräußert werden. In der Finanzkrise 2008 war der Bund als Aktionär bei der Commerzbank eingestiegen, die Beteiligung besteht bis heute.

Das Stabilisierungspaket für Uniper sieht nun im Einzelnen eine Kapitalerhöhung von rund 267 Millionen Euro vor, der Bund zeichnet Aktien zum Preis von 1,70 Euro und damit deutlich unter dem aktuellen Kurs. Das führt zu einer Beteiligung des Bundes an Uniper von rund 30 Prozent, der Anteil von Fortum verwässert und sinkt also. Weiter soll ein Pflichtwandelinstrument in Höhe von bis zu 7,7 Milliarden Euro an den Bund ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolge in Tranchen, soweit es der Liquiditätsbedarf der Uniper erfordert, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Die Kredite können später in Aktien umgewandelt werden.

Das Unternehmen teilte weiter mit, die Bundesregierung habe Uniper in den Verhandlungen zudem erläutert, dass ab dem 1. Oktober 2022 ein allgemeiner Mechanismus zur Weitergabe von 90 Prozent der Ersatzbeschaffungskosten für alle Importeure infolge russischer Gaskürzungen eingeführt werden soll.