Der Staat rettet den Gashändler Uniper, so ernst ist die Lage fürs ganze Energiesystem. Das erinnert manche an den Zusammenbruch der Lehman-Bank 2008. Zu Recht.

Kommentar von Thomas Fromm

Es war ein Freitag der großen Bezüge und der noch größeren Zitate. Zuerst wurde der schwer angeschlagene Düsseldorfer Gashändler Uniper zu einer Art Wiedergänger der US-Investmentbank Lehman Brothers, zur systemischen Bombe des Jahres 2022 sozusagen. Dazu gab Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dann noch den Mario Draghi, zumindest ein bisschen, und versprach: "Wir werden das tun, was erforderlich ist und solange, wie es nötig ist."

Okay, Draghi hatte vor zehn Jahren in seiner historischen Rede als EZB-Chef versprochen, alles zu tun, um den Euro zu retten ("Whatever it takes"). Scholz dagegen kündigte nur Entlastungen von Bürgerinnen und Bürgern an, schon allein deshalb musste es hier eine Nummer kleiner gehen. Aber unterm Strich war an diesem Freitag klar: Die Lage ist ernst, warum sonst sollte die Bundesregierung Milliarden Euro in die Rettung des Energieversorgers investieren und mit 30 Prozent bei ihm einsteigen?

Nun sind historische Vergleiche in der Wirtschaft meistens schwierig. Aber es ist nicht ganz weit hergeholt, die Gefahren eines möglichen Zusammenbruchs des Düsseldorfer Gashändlers mit der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers zu vergleichen. Der Kollaps des US-Instituts provozierte 2008 einen weltweiten Dominoeffekt, löste damit die Weltfinanzkrise aus und drohte, das Finanzsystem zu sprengen. Uniper dagegen hat als einer der größten europäischen Gasversorger das Zeug, die Grundkoordinaten des Energiesystems zu zerlegen. Würde Unipers Geschäftsmodell - russisches Gas günstig einkaufen und an Kunden wie die Stadtwerke und Industrieunternehmen weiterreichen - wegen des Russland-Krieges weiter implodieren, wären die Effekte verheerend, gerade auch für Privathaushalte. Uniper ist zwar nicht Lehman. Aber die Sorgen vor einem Lehman-Effekt sind berechtigt. Whatever it takes.

Die Bürgerinnen und Bürger sitzen mit im Rettungsboot

Dass der Gas-Importeur seine höheren Einkaufspreise für Gas demnächst an die Verbraucher weitergeben kann, zeigt: Die Bürgerinnen und Bürger sitzen gleich zweimal mit im Rettungsboot. Einmal als Gaskunden, ein zweites Mal als Steuerzahler. Zwar soll es dafür Entlastungen geben, eine Wohngeldreform mit einer Heizkostenpauschale ist auf dem Weg. Auch die aber kosten den Staat Geld. Und noch weiß niemand, wie die Moskauer Gas-Spielchen in den nächsten Monaten weitergehen und was dies für die Entwicklung des Gaspreises bedeutet.

Detailansicht öffnen Thomas Fromm fragt sich manchmal, wie man so abhängig werden konnte. (Foto: Bernd Schifferdecker)

Geht das alles nun zu Lasten der Bürger? Scholz sagt, für die Steuerzahler könne das "eine Erfolgsgeschichte" werden. Sollte er sich hierbei auf die Rettung der Lufthansa beziehen, wäre der Vergleich nicht wirklich glücklich: Die Lufthansa landete nicht wegen eines verfehlten Geschäftsmodells in der Krise, sondern wegen einer Pandemie. Wann und ob überhaupt das Gasgeschäft wieder ein normales Geschäft wird und Uniper wieder abhebt? Ganz schwierige Fragen. Tragisch ist die Lage umso mehr, weil der Bund als Retter in der Not auch Mitverantwortung trägt für das Desaster. Uniper, der größte deutsche Einkäufer von russischem Gas, hatte sich im Laufe der Jahre in eine gefährliche Abhängigkeit von Moskau begeben, die Politik schaute dabei zu und ließ Putin weitgehend gewähren. Jetzt müssen die Düsseldorfer die Rechnung für eine jahrelang sehr bequeme Abhängigkeit zahlen.

Nicht ganz unwahrscheinlich ist zudem, dass Uniper nur der Auftakt ist, ein erstes, großes und bekanntes Opfer der Gaskrise in Europa. Denn das Unternehmen steht nicht alleine da. Auch andere Energieunternehmen haben sich bereits Milliarden-Kreditoptionen bei der KfW-Bank gesichert. Die Bundesregierung werde alles tun, um die Branche zu stabilisieren, sagte Scholz. Schon wieder: Whatever it takes. Ein Blick aber auf die gedrosselten Gaslieferungen Moskaus in diesen Tagen und die taktischen Manöver des Kriegsherren Wladimir Putin, und man weiß: Das alles kann insgesamt noch ziemlich teuer werden. Für alle.