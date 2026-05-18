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PrivatisierungBund startet milliardenschweren Verkauf des Energieriesen Uniper

Lesezeit: 3 Min.

Der Energiekonzern Uniper beliefert etwa 1000 Stadtwerke und Industriebetriebe mit Erdgas.
Der Energiekonzern Uniper beliefert etwa 1000 Stadtwerke und Industriebetriebe mit Erdgas. Federico Gambarini/dpa

Kaufinteressenten können sich bis Mitte Juni bei der Regierung melden. Um eine weiter sichere Gasversorgung zu garantieren, will Finanzminister Lars Klingbeil jedoch ein Faustpfand behalten.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Gut dreieinhalb Jahre nach der staatlichen Milliarden-Rettung des Düsseldorfer Energiekonzerns Uniper hat die Bundesregierung an diesem Dienstag den weitgehenden Wiederverkauf des Unternehmens eingeleitet. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung sieht das nun fertiggestellte Privatisierungskonzept des Finanzministeriums vor, dass der Bund seine Beteiligung an dem Gas- und Stromversorger vom Ende dieses Jahres an von heute 99,1 Prozent auf 25 Prozent plus eine Aktie reduziert. Dabei ist die Regierung außer für den Verkauf eines oder mehrerer Aktienpakete an langfristig orientierte Investoren auch für einen Börsengang sowie für eine Kombination aus beiden Optionen offen.

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Uniper ist größter Gasimporteur des Landes. Nach Russlands Lieferstopp musste der Konzern mit Milliarden gerettet werden. Firmenchef Lewis spricht über die Zukunft des klimaschädlichen Erdgases – und über die von Unipers Atomkraftwerken.

SZ PlusInterview von Björn Finke

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