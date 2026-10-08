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UniperWer kauft Deutschlands Gasspeicher?

Lesezeit: 2 Min.

Blick auf Unipers Gas- und Kohlekraftwerk Scholven in Gelsenkirchen: Der Konzern importiert und speichert Gas und betreibt Kraftwerke.
Blick auf Unipers Gas- und Kohlekraftwerk Scholven in Gelsenkirchen: Der Konzern importiert und speichert Gas und betreibt Kraftwerke.
Jochen Tack/Imago

Die Regierung will den Gasimporteur und -speicherbetreiber Uniper privatisieren. Außer Finanzinvestoren sind ein deutscher Rivale und ein undurchsichtiger Milliardär interessiert. Der Betriebsrat ist beunruhigt.

Von Björn Finke, Düsseldorf

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Die Füllstände der deutschen Gasspeicher machen gerade Schlagzeilen. Fachleute warnen, die riesigen unterirdischen Lager seien vor dem Winter nicht voll genug. Größter Betreiber dieser strategisch wichtigen Speicher ist der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper. Das Unternehmen mit 7000 Beschäftigten weltweit gehört seit der Rettung durch den Staat der Bundesregierung, soll aber in den kommenden Monaten privatisiert werden. Es gibt einige Interessenten – darunter der Essener Rivale RWE, Finanzinvestoren und offenbar auch der umstrittene tschechische Milliardär Daniel Křetínský.

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Uniper ist größter Gasimporteur des Landes. Nach Russlands Lieferstopp musste der Konzern mit Milliarden gerettet werden. Firmenchef Lewis spricht über die Zukunft des klimaschädlichen Erdgases – und über die von Unipers Atomkraftwerken.

SZ PlusInterview von Björn Finke

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