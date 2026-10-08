Die Füllstände der deutschen Gasspeicher machen gerade Schlagzeilen. Fachleute warnen, die riesigen unterirdischen Lager seien vor dem Winter nicht voll genug. Größter Betreiber dieser strategisch wichtigen Speicher ist der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper. Das Unternehmen mit 7000 Beschäftigten weltweit gehört seit der Rettung durch den Staat der Bundesregierung, soll aber in den kommenden Monaten privatisiert werden. Es gibt einige Interessenten – darunter der Essener Rivale RWE, Finanzinvestoren und offenbar auch der umstrittene tschechische Milliardär Daniel Křetínský.
UniperWer kauft Deutschlands Gasspeicher?
Lesezeit: 2 Min.
Die Regierung will den Gasimporteur und -speicherbetreiber Uniper privatisieren. Außer Finanzinvestoren sind ein deutscher Rivale und ein undurchsichtiger Milliardär interessiert. Der Betriebsrat ist beunruhigt.
Von Björn Finke, Düsseldorf
Lesen Sie mehr zum Thema