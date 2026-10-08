Die Füllstände der deutschen Gasspeicher machen gerade Schlagzeilen. Fachleute warnen, die riesigen unterirdischen Lager seien vor dem Winter nicht voll genug. Größter Betreiber dieser strategisch wichtigen Speicher ist der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper. Das Unternehmen mit 7000 Beschäftigten weltweit gehört seit der Rettung durch den Staat der Bundesregierung, soll aber in den kommenden Monaten privatisiert werden. Es gibt einige Interessenten – darunter der Essener Rivale RWE, Finanzinvestoren und offenbar auch der umstrittene tschechische Milliardär Daniel Křetínský.