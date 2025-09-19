Uniper verkauft ein großes Kohlekraftwerk im Ruhrgebiet ins Ausland. Die EU-Kommission hat den verstaatlichten Energiekonzern dazu gezwungen.

Von Björn Finke, Düsseldorf

Das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 im Ruhrgebiet ist eins der modernsten der Welt – und es liefert einen beträchtlichen Teil des Stroms für die Deutsche Bahn. Künftig werden die ICEs und Regionalbahnen mit Elektrizität aus Schweizer Hand angetrieben, denn das Kraftwerk mit seinen 100 Beschäftigten wechselt den Besitzer. Der Energiekonzern Uniper verkauft die Anlage an die Resinvest Group aus Zug, wie die Düsseldorfer am Freitag mitteilten. Das Kraftwerk, das vor fünf Jahren den Betrieb aufnahm, produziert neben Strom auch Fernwärme für mehrere Tausend Haushalte im nördlichen Ruhrgebiet.