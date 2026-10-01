Die italienische Großbank wartet noch auf Genehmigungen für die Kontrolle über die Commerzbank. Nach SZ-Informationen soll Unicredit-Chef Andrea Orcel aber bereits einen Wunschkandidaten für die Spitze haben.

Micheal Diederich, hier beim SZ Wirtschaftsgipfel im Jahr 2022, führte die Hypovereinsbank, war dann Finanzchef des FC Bayern, bevor er zur Deutschen Bank ging.

Noch wartet Unicredit auf die erforderlichen Genehmigungen durch die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), bevor die Mailänder die Kontrolle über die Commerzbank übernehmen können. Über die künftige Führung der Frankfurter Bank wird jedoch bereits spekuliert. Nach SZ-Informationen ist Michael Diederich, der frühere Chef der Münchener Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) und ehemalige Finanzvorstand des FC Bayern München, offenbar Orcels Wunschkandidat für die Nachfolge von Bettina Orlopp an der Spitze der Commerzbank. Schon vor Wochen hieß es in Frankfurter Finanzkreisen, Diederich halte sich bereit, falls Orlopp kurzfristig ihren Posten räume.