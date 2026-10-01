Noch wartet Unicredit auf die erforderlichen Genehmigungen durch die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), bevor die Mailänder die Kontrolle über die Commerzbank übernehmen können. Über die künftige Führung der Frankfurter Bank wird jedoch bereits spekuliert. Nach SZ-Informationen ist Michael Diederich, der frühere Chef der Münchener Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) und ehemalige Finanzvorstand des FC Bayern München, offenbar Orcels Wunschkandidat für die Nachfolge von Bettina Orlopp an der Spitze der Commerzbank. Schon vor Wochen hieß es in Frankfurter Finanzkreisen, Diederich halte sich bereit, falls Orlopp kurzfristig ihren Posten räume.
Übernahme durch UnicreditEx-HVB-Chef Michael Diederich für Commerzbank-Spitze im Gespräch
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Die italienische Großbank wartet noch auf Genehmigungen für die Kontrolle über die Commerzbank. Nach SZ-Informationen soll Unicredit-Chef Andrea Orcel aber bereits einen Wunschkandidaten für die Spitze haben.
Von Meike Schreiber, Frankfurt
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