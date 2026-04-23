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Übernahme-StreitEin Facebook-Post und sein Nachspiel

Lesezeit: 3 Min.

Die Commerzbank wehrt sich gegen das Vorgehen der Unicredit. Jetzt schaltet sich wohl die Bafin ein.
Die Commerzbank wehrt sich gegen das Vorgehen der Unicredit. Jetzt schaltet sich wohl die Bafin ein. Ulrich Baumgarten/picture alliance

Die Unicredit ätzt öffentlich gegen die Commerzbank. Die sei „unsicher“ und „vernachlässigt“. Jetzt schalten sich offenbar die Bafin und die EZB ein.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Die Finanzaufseher bei Bafin und EZB prüfen offenbar die jüngste Kommunikation der Unicredit im Zusammenhang mit ihrem Versuch, die Commerzbank zu übernehmen. Laut SZ-Informationen geht es darum, ob Unicredit so die Commerzbank geschäftlich und kreditseitig beeinträchtigt haben könnte. In einer öffentlich zugänglichen Telefonkonferenz mit Analysten hatte Unicredit-Chef Andrea Orcel am Montagmorgen gesagt, die Commerzbank sei überbewertet und dauerhaft allein nicht überlebensfähig.

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SZ PlusVon Meike Schreiber

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