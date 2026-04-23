Die Finanzaufseher bei Bafin und EZB prüfen offenbar die jüngste Kommunikation der Unicredit im Zusammenhang mit ihrem Versuch, die Commerzbank zu übernehmen. Laut SZ-Informationen geht es darum, ob Unicredit so die Commerzbank geschäftlich und kreditseitig beeinträchtigt haben könnte. In einer öffentlich zugänglichen Telefonkonferenz mit Analysten hatte Unicredit-Chef Andrea Orcel am Montagmorgen gesagt, die Commerzbank sei überbewertet und dauerhaft allein nicht überlebensfähig.
Übernahme-StreitEin Facebook-Post und sein Nachspiel
Lesezeit: 3 Min.
Die Unicredit ätzt öffentlich gegen die Commerzbank. Die sei „unsicher“ und „vernachlässigt“. Jetzt schalten sich offenbar die Bafin und die EZB ein.
Von Meike Schreiber, Frankfurt
Commerzbank-Übernahme:Jetzt wird’s offen feindlich
Unicredit-Chef Orcel stellt der Commerzbank ein vernichtendes Zeugnis aus und macht klar: Die Zeit der höflichen Annäherung ist vorbei. Die Sache entwickelt sich längst zu einem der härtesten Banken-Übernahmekämpfe in Europa.
Lesen Sie mehr zum Thema