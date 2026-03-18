Für einen Moment meint man, Andrea Orcel förmlich Luft holen zu hören, als er am Mittwochmorgen auf einer Branchenkonferenz in London nach seinen Übernahmeplänen für die Commerzbank gefragt wird. Dann aber erklärt der Chef der italienischen Großbank Unicredit den Zuhörern – cool wie immer –, was er sich wohl dabei gedacht hat, als er Anfang der Woche doch recht überraschend ein freiwilliges, für die Aktionäre jedoch wenig attraktives Übernahmeangebot für die zweitgrößte deutsche Privatbank angekündigt hat.
Unicredit-ChefEr spielt mit der Bundesregierung und der Commerzbank
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Andrea Orcel treibt eine Übernahme des deutschen Geldhauses mit Vehemenz voran. Und manch einer vermutet dahinter nicht nur wirtschaftliche Gründe.
Von Meike Schreiber
Bettina Orlopp:Dem italienischen Angriff cool widerstanden
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