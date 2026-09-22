Mit Einkommensverteilung hat sich Joseph Stiglitz schon in seiner Doktorarbeit befasst. Nun, rund 60 Jahre später, treibt den ehemaligen Weltbank-Chefökonomen das Thema immer noch um. Derzeit propagiert der 83-Jährige einen Welt-Ungleichheitsrat, ein „international panel on inequality“, kurz IPI – unter anderem diese Woche bei der UN-Generalversammlung.
Joseph Stiglitz„Hohe Ungleichheit schwächt langfristig die Wirtschaftsleistung“
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Der Nobelpreisträger will einen Welt-Ungleichheitsrat schaffen. Ein Gespräch über Demagogen, das reichste ein Prozent der Weltbevölkerung und die Regeln, die gesellschaftliche Spaltung fördern.
Interview von Lea Hampel
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