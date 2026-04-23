Die Roboter stehen in einer fensterlosen Halle, an einer Wand ragt ein Regal mit Kartons und Kisten in die Höhe. Die Geräte sind Palettierer; sie greifen Pakete von Fließbändern und stapeln sie auf Paletten. Doch die Arme sind reglos, denn die Roboter arbeiten nicht, sondern werden hier von Mechanikern vormontiert. Die Halle befindet sich in einem Paderborner Gewerbegebiet, im Bürogebäude von Unchained Robotics. Das 2019 gegründete Unternehmen möchte es erleichtern, Lagerroboter einzusetzen. Daher können sich die Industriekunden den Roboter im Baukastenprinzip zusammenstellen, sie können Arme, Greifer oder Schutzzäune kombinieren. Unchained Robotics baut die Helfer vor Ort auf und liefert dazu eine selbst programmierte Steuerungssoftware.