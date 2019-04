5. April 2019, 17:59 Uhr Rechenfehler Weniger Emissionen als gedacht

Der Rechenfehler lag an einer falschen Annahme bei den Zahlen der Nutztiere in Deutschland.

Das Umweltbundesamt hat sich verrechnet. Deutschlands Klimabilanz ist besser, als sie das Amt dargestellt hat.

Von Michael Bauchmüller

Das Umweltbundesamt hat sich bei seiner jüngsten Klimabilanz für Deutschland verrechnet - um 3,1 Millionen Tonnen Treibhausgase. Die Behörde, die im Auftrag des Bundes die klimaschädlichen Emissionen erfasst, war für 2018 von steigenden Tierzahlen in der Landwirtschaft ausgegangen. Tatsächlich aber sind sie im vergangenen Jahr gesunken: die Zahl der Rinder um 2,9 Prozent, die der Schweine um 4,1 Prozent.

1/2 Korrektur unserer Pressemitteilung vom 2.4.: 2018 wurden in Deutschland insgesamt 865,6 Mio. t Treibhausgase freigesetzt, 41 Mio. t (4,5%) weniger als 2017. In der #Landwirtschaft sanken die Emissionen um 4,1%, v.a. durch weniger Dünger und ... — Umweltbundesamt (@Umweltbundesamt) April 4, 2019

Aufgedeckt hatte das der Bauernverband. "Das Umweltbundesamt sollte hier Sorgfalt walten lassen", sagte dessen Generalsekretär Bernhard Krüsken. "Auch ambitionierte Klimapolitik braucht eine verlässliche Datengrundlage." Die Behörde räumte den Fehler am Freitag ein und begab sich auf Fehlersuche. Das Umweltministerium, das am Dienstag die neuen Zahlen verbreitet hatte, änderte flugs seine Texte im Internet.

Immerhin lässt die Korrektur die Klimabilanz für das vorige Jahr noch besser aussehen. In der ersten Version war die Landwirtschaft der einzige Bereich, in dem die Emissionen nicht sanken, sondern stiegen - nämlich um 0,7 Prozent. Nun fügt sie sich ganz in den allgemeinen Trend: Das Minus liegt nun bei 4,1 Prozent. Die Gesamtbilanz stellt sich damit noch besser dar, demnach gingen die Emissionen gegenüber 2017 um 4,5 Prozent zurück, und nicht, wie ursprünglich gedacht, um 4,2 Prozent. Gegenüber 1990 liegt Deutschland nun bei einem Rückgang von 30,8 und nicht bei 30,6 Prozent. Eins freilich hat sich nicht geändert: Das Ziel für 2020, ein Minus von 40 Prozent, bleibt weit, weit weg.