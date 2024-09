Die Bremer putzen viel, die Hamburger verlieren dabei viel Geld, und die Saarländer sind putzfaul. Das besagt zumindest die Umfrage eines Saugroboterherstellers. Dabei steckt in dem Thema eigentlich so viel mehr.

Von Torben Kassler

Man muss sich ein Leben in Bremen folgendermaßen vorstellen: Man wird geboren, putzt 10,4 Monate lang und stirbt dann. In Sachsen wären es 9,3 Monate, in Bayern glatte neun und im Saarland nur 7,1 Monate. Nun gut, da passieren vielleicht schon noch andere Sachen in so einem Leben: Schule, Ausbildung oder Studium, die ein oder andere Überstunde, die erste Jugendliebe, der erste Kuss und vielleicht ja noch Kinder oder sogar Enkel. Manche Menschen sollen sogar Hobbys haben.