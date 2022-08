Dem Krieg trotzen: Ein Arbeiter im Stahlwerk Saporischstal in Saporischschja.

Von Max Hägler

Der Krieg tobt weiterhin, ein Ende scheint sehr schwer denkbar. Aber Andrey Lemekh blickt nach vorn. Wobei er die Zukunft mittlerweile sogar zeigen kann. Per E-Mail schickt er dieser Tage sehr konkrete Entwürfe seiner neuen Fabrik in Lwiw, ein schicker Industriebau. "Der Krieg hat unsere Pläne durchkreuzt", sagt er, aber eben nicht völlig zerstört. Die Vorbereitungen auf dem Gelände am Rande der Stadt laufen weiter, auch einen neuen Zeitplan gibt es.