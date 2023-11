Krieg in der Ukraine

Zerstörte Wohngebäude in der Ukraine: Irgendwann muss alles wiederaufgebaut werden.

In Warschau wird schon über die Zeit nach dem Krieg gesprochen, auf einer Messe verhandeln Unternehmen, ukrainische Städte, Investoren und Ingenieure. Die Frage ist nur: Wann ist es so weit?

Von Viktoria Großmann, Warschau

Oleksandr Markuschin steht auf einer Bühne auf einem Messegelände im Westen Warschaus und erzählt, wie das Lyzeum Nummer 3 wiederaufgebaut wird. Dass 85 Prozent der Einwohner seiner Stadt zurückgekehrt sind. Nach Irpin, die kleine Stadt nordwestlich von Kiew, in der im Februar und März 2022 der Vormarsch der Russen auf die Hauptstadt gestoppt werden sollte. Nicht einmal 50 000 Einwohner lebten in dem Ort, der einst als Erholungsort gegründet wurde, der sechs Parks hatte, Radwege am Fluss Irpin entlang, Kliniken, Schulen, moderne Wohnsiedlungen. Zu 70 Prozent zerstörten die Russen die Stadt.