In anderen Ländern finden Menschen aus der Ukraine viel schneller einen Job: Deutschland erschwert den Einstieg – einerseits. Denn manch erstes Hindernis kann später ein Vorteil sein.

Von Alexander Hagelüken, Paulina Würminghausen

Yuliia Maksymchuk ist eine von denen Arbeitskräften, die hier so dringend gebraucht werden. Das sollte man zumindest meinen. Maksymchuk ist nämlich Ärztin, sie hat sich auf Gynäkologie und Geburtshilfe spezialisiert. Als 2022 Russland ihr Heimatland Ukraine angriff, floh sie wie so viele nach Deutschland. Gemeinsam mit ihrer drei Jahre alten Tochter, alleinerziehend, ohne auch nur ein Wort Deutsch zu sprechen. „Ich wollte ein sicheres Leben“, sagt sie am Telefon. „Nicht nur für mich, sondern vor allem für meine Tochter“. Aber das mit dem Job als Ärztin, das hat sie schon festgestellt, ist schwerer als gedacht.