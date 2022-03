Bosch Siemens Hausgeräte hat schon vor Jahren in ein Waschmaschinen-Werk in St. Petersburg investiert. Die Produktion wurde jetzt erst einmal heruntergefahren.

Von Elisabeth Dostert und Thomas Fromm

Andreas Knaul arbeitet seit 30 Jahren in Russland, und er hätte eines nicht für möglich gehalten, nicht bis zum 23./24. Februar: Dass Russland sein westliches Nachbarland in großem Stil angreift und einen Krieg in Europa beginnt. In der Ukraine war er oft. "Ich kenne viele von den Orten, die jetzt jeden Tag im Fernsehen gezeigt werden. Das tut besonders weh", sagt er.