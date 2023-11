Ukraine-Krieg:China-Trucks für Russlands Krieg

Lastwagen sind militärisch unverzichtbar. Sie transportieren Soldaten an die Front, aber auch Medikamente, Lebensmittel, Treibstoff und Munition. Russlands Bedarf an Lkws hat sich in den ersten neun Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beinahe verdoppelt. Woran man das erkennt? Während es vor der Invasion der Ukraine und der Corona-Pandemie im Jahr 2019 in Russland monatlich etwa 6000 Zulassungen gab, ist die Zahl zuletzt auf mehr als 14 000 angestiegen, zeigt eine Auswertung des Datendienstleisters Barkow Consulting.