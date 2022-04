Rüstungsindustrie:Wie, dein Papa baut Panzer?

Viel Rauch, viel Geld: Der Kampfpanzer "Leopard 2" bei einer Übung. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, wird über Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr diskutiert.

Von Thomas Fromm

In einem Internetforum zu Themen rund um Beruf und Ausbildung meldet sich jemand zu Wort, der sich Tom nennt. Er hat große Bedenken wegen eines Praktikums bei einem "großen deutschen Rüstungsunternehmen", Freunde und Bekannte hätten ihn darauf angesprochen: Ob er es denn gutheiße, wenn anderswo Leute verstümmelt oder getötet werden würden? Sein Ansehen habe wegen der Sache "echt gelitten", für ihn sei das alles "sehr erdrückend". Und er fragt in die Runde: "Wie kann man einen 'moralisch bedenklichen Job' mit dem Privatleben in Einklang bringen?"