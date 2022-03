Von Björn Finke, Brüssel

Die hohen Preise für Strom, Gas und Benzin belasten nicht nur die Verbraucher in Europa, sondern auch die Unternehmen: Manche Fabriken drosseln die Produktion, Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt. Die EU-Kommission will es Regierungen nun vereinfachen, Firmen mit Subventionen zu unterstützen. Dafür sollen zeitweilig die strengen Regeln für staatliche Beihilfen gelockert werden. Genau das hat die Brüsseler Behörde bereits vor zwei Jahren gemacht, als Reaktion auf die Corona-Krise. Die Details der neuen Runde an Lockerungsübungen diskutiert die Kommission gerade mit den Regierungen; der Süddeutschen Zeitung liegt ein 16-seitiger Entwurf des Konzepts vor. Die Behörde wird es wohl noch in diesem Monat verabschieden.

Firmen, die unter den Russland-Sanktionen oder den hohen Energiepreisen leiden, können die Regierungen demnach Darlehen mit subventionierten Zinssätzen bereitstellen. Oder die Regierungen sichern Kredite von Banken mit staatlichen Bürgschaften ab und vereinfachen es klammen Betrieben auf diese Weise, an Geld zu kommen. Solche Bürgschaften sollen bis zu sechs Jahre laufen dürfen, heißt es in dem Konzept. Die Höchstsummen für Förderkredite und Bürgschaften sind demzufolge entweder zehn Prozent des Jahresumsatzes oder 30 Prozent der jährlichen Energiekosten. Die Prozentwerte sind allerdings in dem Entwurf in Klammern geschrieben, was bedeutet, dass über sie noch verhandelt wird.

Außerdem will die Kommission staatliche Zuschüsse an Unternehmen erlauben, wenn diese unter hohen Gas- oder Strompreisen leiden. Benzin- und Dieselpreise führt die Behörde hier nicht als Gründe für Beihilfen an. Nach Einschätzung des CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber könnte dies zum Problem für Bundesfinanzminister Christan Lindner (FDP) werden, der ja einen staatlich finanzierten Preisnachlass an Tankstellen plant: "Bleibt der Beihilferahmen so, wird es mit Lindners Tank-Rabatt schwierig", sagt Ferber, der wirtschaftspolitische Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion.

Dem Konzept der Kommission zufolge können die Zuschüsse an betroffene Unternehmen auch in Form von Steuernachlässen oder Kapitalspritzen gewährt werden. Die Höhe dieser Subventionen soll von den Ausgaben für Gas und Elektrizität abhängen und darf im Regelfall zwei Millionen Euro pro Betrieb nicht überschreiten. CSU-Mann Ferber nennt das Konzept einen "richtigen ersten Schritt", warnt aber, es werde vielleicht nicht ausreichen: "Wenn der Krieg in der Ukraine und die Energiepreiskrise länger andauern, werden sich die erlaubten Beihilfebeträge schnell als zu niedrig herausstellen."