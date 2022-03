Von Thomas Fromm

Es ist eine Frage, die Unternehmen aus dem Westen seit Wochen beschäftigt: Sollen sie mit ihren Leuten in Russland bleiben? Oder sollen sie gehen? Und wenn sie bleiben: Wie lange kann das überhaupt gut gehen in einem Land, das einen brutalen Angriffskrieg gegen seinen Nachbarn führt, international geächtet wird und wirtschaftlich inzwischen weitgehend isoliert ist? Dann wurde zuletzt bekannt, dass die Regierung in Moskau einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht hat, der ausländischen Unternehmen, die das Land verlassen, mit Enteignung droht. Seitdem ist klar: Die Manager stecken in einem riesigen Dilemma, sie müssen entscheiden, wie weit sie ins Risiko gehen wollen. Und wie auch immer sie sich entscheiden - es gibt in Russland gerade viel zu verlieren und nicht viel zu gewinnen.