Bioland-Chef Jan Plagge:"Das Hungerproblem wird sich verschärfen"

Felder in der Ukraine, früher und heute: Wird der Krieg weiterhin so massiv geführt, dann hat dies global weitreichende Konsequenzen.

Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für die Ernährung und die Landwirtschaft? Bioland-Chef Jan Plagge fürchtet, dass nun viel mehr knapp wird als nur Weizen - und Lebensmittel auch hierzulande teurer.

Interview von Silvia Liebrich

In diesem Interview mit Jan Plagge, Chef der Bioland-Bauern und des europäischen Bio-Dachverbands IFOAM, sollte es eigentlich um die Agrarwende in Deutschland und die gewaltigen Aufgaben gehen, die auf den neuen grünen Bundesagrarminister Cem Özdemir zukommen. Das Treffen findet in seinem Büro in Augsburg statt, drei Tage vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Doch danach ist die Welt eine andere. Grund genug für ein weiteres Gespräch, bei dem plötzlich ganz andere Fragen in den Fokus rücken.