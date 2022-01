Interview von Michael Bauchmüller und Paul-Anton Krüger

Kein Infrastrukturprojekt in Europa ist so umstritten wie die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, eine direkte Gas-Verbindung zwischen Russland und Deutschland. Für Juri Vitrenko, den Chef des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz, ist sie Teil eines großen Plans: die Vorbereitung einer russischen Invasion in die Ukraine. Der Staatskonzern Naftogaz betreibt das 38.000 Kilometer lange Gasnetz durch die Ukraine - das bisher auch russisches Gas nach Mitteleuropa transportiert.