Die Lufthansa muss wegen des für Donnerstag und Freitag geplanten Streiks der Flugbegleitergewerkschaft UFO insgesamt rund 1300 Flüge absagen. Am Donnerstag sollen nur 2300 der 3000 täglich geplanten Flüge stattfinden, am Freitag 2400, teilte das Unternehmen am Mittwochnachmittag mit. Der Streikaufruf richtet sich gegen Flüge der Kernmarke Lufthansa. Flüge anderer Konzerngesellschaften wie Eurowings, Austrian, Lufthansa City Line oder Swiss sind nicht betroffen.

Der Konzern versuchte, den Streik am Mittwoch noch gerichtlich verbieten zu lassen. Am Morgen war das Unternehmen dabei in erster Instanz gescheitert. Die Tarifverträge seien korrekt gekündigt und damit der Streikbeschluss gültig, so die Vorsitzende Richterin. Die Lufthansa kündigte direkt nach dem Urteil an, in Berufung gehen zu wollen. Die Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht war für Mittwoch 18 Uhr angesetzt. Für nach der Verhandlung lud Konzernchef Carsten Spohr Vertreter der UFO, Verdi und der geplanten neuen Gewerkschaft Cabin Union zu einem Treffen ein, bei dem er eine Lösung des Konfliktes erreichen wolle. Zum Redaktionsschluss der Zeitung lag noch kein Ergebnis vor.

Lufthansa-Passagiere können für Donnerstag und Freitag geplante Flüge kostenlos auf einen neuen Termin innerhalb der nächsten zehn Tage umbuchen oder in Fahrkarten für innerdeutsche Reisen mit der Bahn umwandeln. Der gekürzte Sonderflugplan bleibt unabhängig von dem für den Abend erwarteten Urteil oder einer möglichen Einigung in letzter Sekunde in Kraft. Er bildet nur die Flüge ab, von denen die Fluggesellschaft auch sicher ist, dass sie diese durchführen kann.

Lufthansa bestreitet, dass UFO nach langen internen Querelen überhaupt Tarifverträge abschließen kann, nachdem der Vorstand nicht satzungsgemäß ins Amt gekommen sei. Derzeit führt Silvia de la Cruz die Gewerkschaft zusammen mit ihrem Stellvertreter Daniel Flohr. Im Hintergrund wirkt aber weiterhin der ehemalige UFO-Chef Nicoley Baublies mit, der wegen der internen Streitigkeiten zurückgetreten war und den die Lufthansa zwischenzeitlich fristlos entlassen hatte.

Aus Lufthansa-Perspektive sind erst dann Verhandlungen und Tarifabschlüsse rechtlich machbar. Das Unternehmen beschäftigt rund 21 000 Flugbegleiter. UFO fordert höhere Spesen und Zulagen und will, dass Saisonkräfte leichter in normale Arbeitsverhältnisse wechseln können. UFO hatte auch 1,8 Prozent höhere Gehälter gefordert. Lufthansa wollte den Konflikt dadurch entschärfen, dass sie einseitig zwei Prozent mehr Geld zusagte.

Im Hintergrund schwelt jedoch ein Machtkampf zwischen den Gewerkschaften. UFO behauptet, Lufthansa wolle sie als Tarifpartner ausbooten und durch Verdi ersetzen. Auch die Industriegewerkschaft Luftverkehr (IGL), einst von Baublies gegründet, will nun Kabinenmitarbeiter über die Abteilung Cabin Union tariflich vertreten.