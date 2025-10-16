Seit 9. Oktober ist etwas neu: Banken gleichen ab, ob die IBAN und der Kontoinhaber übereinstimmen. Vereinzelt sind Kunden verwirrt. Aber alles ist ganz einfach, wenn man ein paar Dinge beachtet.

Seit dem 9. Oktober prüfen Banken in Überweisungen den Namen des Empfängers. Bisher wurde lediglich die 22-stellige IBAN auf ihre Korrektheit kontrolliert. Die neue Verordnung hat einige Kundinnen und Kunden zwar anfangs verwirrt, laut den Banken gibt es aber nur vereinzelt Beschwerden. Hier die wichtigsten Infos: