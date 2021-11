Von Benjamin Emonts

Es gibt Phasen, da wird Amelie Kamm alles zu viel. Da schuftet sie die ganze Woche bis spät in die Nacht und dennoch wird die Arbeit nicht weniger. Manchmal, so erzählt sie, überkommen sie in diesen Phasen Verzweiflung und Versagensängste, ein Gefühl, nicht zu genügen. "Es ist wie ein Strudel, aus dem man nicht rauskommt", sagt sie. "Ein beklemmendes Gefühl in der Brust."