Interview von Kathrin Werner, Davos

Andrew McAfee hat in diesem Jahr eine glänzende Anstecknadel bekommen, als Auszeichnung für zehn Jahre Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos. Er kommt gerne hierher, weil er so viele Gespräche führt, so viel lernt, auch über Europa. McAfee ist einer der profiliertesten Experten zu digitaler Technologie, insbesondere zu künstlicher Intelligenz. Er lehrt am Massachusetts Institute of Technology digitale Wirtschaft.