21. Juni 2019, 22:24 Uhr Übernahme Tschechischer Milliardär bietet für Handelskonzern Metro

Daniel Křetínský will den Düsseldorfer Handelskonzern Metro übernehmen.

Dem Düsseldorfer Handelskonzern Metro steht womöglich eine Übernahme bevor.

Die Investmentholding EP Global Commerce hat ein Angebot zur Übernahme sämtlicher Stamm- und Vorzugsaktien des Konzerns abgegeben.

Von Michael Kläsgen

Der tschechische Milliardär Daniel Křetínský hat für den Düsseldorfer Handelskonzern Metro ein Übernahmeangebot abgegeben. Seine mit einem Partner geführte Investmentholding EP Global Commerce veröffentlichte am Freitagabend ein Angebot zur Übernahme sämtlicher Stamm- und Vorzugsaktien des Konzerns. Für die Stammaktien bietet der Investor 16 Euro und für die Vorzüge 13,80 Euro. Křetínský hatte im August 2018 in einem ersten Schritt 7,3 Prozent der Stammaktien der Metro vom Familienkonzern Haniel gekauft. Die Holding teilte mit, das Angebot enthalte eine Prämie von 34,5 Prozent auf das Kursniveau Stammaktien. Ende vergangenen Jahres hatte Křetínský angekündigt, den Düsseldorfer Handelskonzern ganz übernehmen zu wollen.

Laut Pressemitteilung hat er bei seinen Plänen die volle Unterstützung des derzeitigen Hauptaktionärs Haniel und hält eine sogenannte Call-Option des Elektronikhändlers Ceconomy, von dem sich Metro abgespalten hatte. Křetínský teilte mit, keine Pläne zu hegen, Metro-Märkte in Deutschland zu schließen oder die Zentrale in Düsseldorf zu verlegen. Er wolle auch keine bestehenden Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge in Deutschland kündigen.

Nicht beabsichtigt, Arbeitsplätze "in größerem Umfang" abzubauen

Metro befinde sich in einem schwierigen Marktumfeld und stehe vor großen Herausforderungen, um den notwendigen Transformationsprozess einzuleiten, heißt es. Křetínský sei daher überzeugt, dass der Angebotspreis attraktiv ist und eine einzigartige Gelegenheit für die Aktionäre darstelle. Dieser Preis wird nur mit dem Ziel angeboten, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen, der EP Global Commerce die volle operative Kontrolle gibt.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass Metro alle Voraussetzungen erfüllt, um ein langfristig erfolgreiches Unternehmen zu sein, das seinen Mitarbeitern eine attraktive Arbeitsumgebung bietet", sagte Křetínský. "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass unser Einstieg als Hauptaktionär die Möglichkeit schaffen wird, dem Management den erforderlichen Handlungsauftrag zu geben, die notwendigen Veränderungen im besten Interesse des Unternehmens, seiner Mitarbeiter, seiner Aktionäre, seiner Kunden und aller anderen Interessengruppen umzusetzen." Křetínský und sein Partner würden sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand und Aufsichtsrat der Metro freuen. Křetínský hält an der Investmentholding 53 Prozent der Anteile, sein Partner Patrik Tkáč 47 Prozent.

Ausdrücklich teilte EP Global Commerce mit, die Rechte aller Mitarbeiter zu betonen. Es sei nicht beabsichtigt, Arbeitsplätze "in größerem Umfang" abzubauen. Auch sollen die Arbeitsbedingungen nicht verschlechtert werden. "Wir schätzen das Engagement aller Mitarbeiter sehr. Sie leisten bemerkenswerte Arbeit", sagte Křetínský.