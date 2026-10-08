Zum Hauptinhalt springen

FinanzindustrieDie Schweiz ringt mit ihrer Monsterbank

Lesezeit: 5 Min.

Arbeiten am UBS-Firmenschild auf einem Gebäude der Bank in Zürich.
Arbeiten am UBS-Firmenschild auf einem Gebäude der Bank in Zürich.
FABRICE COFFRINI/AFP

Die UBS ist nach der Übernahme der Credit Suisse so groß geworden, dass die Schweiz sie im Krisenfall nicht mehr retten könnte. Nun ist ein Machtkampf zwischen der Großbank und der Politik entbrannt.

Von Nicolas Freund und Meike Schreiber, Frankfurt/Zürich

SZ bei Google bevorzugen

Das Verhältnis von Politik und Wirtschaft in der Schweiz erinnert manchmal an Goethes „Zauberlehrling“. Dem ist bekanntlich das eigene Schaffen über den Kopf gewachsen, als der von ihm als Wasserträger zum Leben erweckte Besen außer Kontrolle gerät und das Haus überflutet. Und dummerweise hat der angehende Zauberer vergessen, wie man den Spuk beendet.

Zur SZ-Startseite

ExklusivFinanzwelt
:„Banken sind nicht der verlängerte Arm des Staates“

Wenige gehen so schonungslos mit dem Finanzplatz Schweiz ins Gericht wie Bankenexperte Urs Birchler. Er erklärt, warum Banken nur Dinge finanzieren sollen, die sich rentieren – und welche Risiken er für die Finanzwelt sieht.

SZ PlusInterview von Meike Schreiber und Markus Zydra

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite