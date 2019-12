Fahrdienstvermittler Uber

Verluste, Verluste, Verluste

Der umstrittene Fahrdienstvermittler Uber strebt an die Börse in New York und hofft auf viele Milliarden. Doch ob die Firma jemals Gewinn machen wird, bezweifelt sie sogar selbst. Von Caspar Busse und Vivien Timmler