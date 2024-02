Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Uber macht Gewinn. Ja, das ist wirklich eine Nachricht. Man muss die Bilanzen der vier Geschäftsjahre davor anschauen - also die seit dem Börsengang im Mai 2019 -, um zu sehen, warum das jetzt derart verblüffend ist. Der Fahrdienstvermittler hatte in diesem Zeitraum Verluste in Höhe von insgesamt 19,1 Milliarden Dollar eingefahren, also knapp 4,8 Milliarden Dollar pro Jahr.