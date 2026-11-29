Es war eine dieser Erfolgsgeschichten, von denen viele in Deutschland immer träumen – und die es selten gibt. Der Schwede Niklas Östberg, heute 46 Jahre alt, kam 2011 mit Anfang 30 nach Berlin und gründete mit drei Mitstreitern eine Onlinefirma. Im Internet konnte man bei Restaurants Essen bestellen, das dann nach Hause geliefert wurde. Es fing mit Firmen wie Lieferheld, Foodora und Pizza.de an, dann wurde das Geschäft international. Delivery Hero wuchs rasant, Geld verdiente die Firma für die Vermittlung der Aufträge oder zusätzlich mit der Lieferung. Inzwischen ist Delivery Hero eine der weltweit führenden Lieferplattformen und nach eigenen Angaben in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika aktiv.