Musk möchte nun doch nicht in den Twitter-Verwaltungsrat

Elon Musk gibt Rätsel auf und die Welt rätselt mit: Warum will der reichste Mann der Welt jetzt doch keinen Sitz mehr im Verwaltungsrat von Twitter?

Von Simon Hurtz, Berlin

Tief einatmen, hier kommt die Twitter-Woche im Schnelldurchlauf: Elon Musk wird größter Aktionär, der Börsenkurs geht durch die Decke, das soziale Netzwerk bietet seinem wohl einflussreichsten Nutzer einen Platz im Verwaltungsrat an, der Tesla-Chef mischt sich aktiv und öffentlich in Twitters Produktpolitik ein, Musk will doch kein Teil des Verwaltungsrats werden. Die vorerst letzte Volte verkündete Twitter-Chef Parag Agrawal selbst. Sein Kommentar: "Ich glaube, das ist das Beste."