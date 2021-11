Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Vernünftig. Dieses Adjektiv beschreibt Jack Dorsey so sehr, dass es sein zweiter Vorname sein sollte - so sehr, dass sie in der wunderbaren Tech-Welt-Persiflage Silicon Valley keine Figur gefunden haben, um ihn zu verkohlen. Wenn Gründer und Chefs der großen Konzerne ihre Visionen ausbreiten, bleibt er meist vorsichtig. Wenn sie sich aus Politik und gesellschaftlichen Belangen möglichst raushalten, da sperrt er den Account des früheren US-Präsidenten Donald Trump zwei Tage nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar - und sagt gleichzeitig, dass es sein Fehler gewesen sei, es überhaupt so weit kommen zu lassen: "Es ist uns letztlich nicht gelungen, für eine gesunde Debatte zu sorgen." Und er sagt auch: "Das könnte ein gefährlicher Präzedenzfall sein."