Enttäuschte Tattoofans dürften für Tui Cruises noch das kleinste Problem sein. Die Reederei hat in dieser Woche weitere Kreuzfahrten bis Anfang Mai absagen müssen, darunter auch die Themenreise Wildcat Tattoo Cruise. Der Grund: Die Mein Schiff 4 und die Mein Schiff 5 mit jeweils Platz für etwa 2500 Gäste hängen weiter in den Häfen von Abu Dhabi und Doha fest. Trotz der am vergangenen Mittwoch verkündeten zweiwöchigen Feuerpause zwischen den USA und Iran ist offen, wann die beiden Schiffe die Straße von Hormus sicher passieren und zurückgeführt werden können. Für die Reederei ist die momentane Situation äußerst unbequem – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Sie hat es nun nicht nur mit frustrierten Kunden zu tun, die ihre lange im Voraus geplanten Urlaube verschieben müssen, sondern auch mit aufgebrachten Reisebüros, von denen Tui Cruises die Provision für bereits verkaufte Reisen zurückverlangt. Es geht hier längst nicht mehr nur um einen Reputationsverlust, sondern um viel Geld.