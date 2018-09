13. September 2018, 12:03 Uhr Türkei Erdoğan kritisiert Notenbank - Lira fällt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Notenbank vor der erwarteten Zinsentscheidung unter Druck gesetzt.

Er forderte sie auf, die Zinsen zu senken. Experten empfehlen genau das Gegenteil, um den Verfall der türkischen Lira zu stoppen.

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Notenbank seines Landes erneut unter Druck gesetzt. Erdoğan machte sie für die hohe Inflation verantwortlich und forderte die Notenbanker auf, die Zinsen zu senken. Fachleute empfehlen genau das Gegenteil, um den Vefall der türkischen Währung Lira sowie die rasante Inflation im Land zu stoppen. Die Lira verlor nach den Äußerungen Erdoğans zeitweise bis zu drei Prozent an Wert.

Die türkische Notenbank will am Nachmittag entscheiden, ob und in welchem Umfang sie den Leitzins anhebt. Bislang liegt er bei 17,75 Prozent. Finanzexperten halten eine Erhöhung des Leitzinses für eine der letzten Möglichkeiten, um den drastischen Verfall der Lira zu stoppen oder ihn zumindest abzubremsen. Die türkische Währung hat seit Anfang des Jahres mehr als 40 Prozent ihres Wertes gegenüber dem Euro eingebüßt. Für viele türkische Bürger und Unternehmen, die sich in westlichen Währungen verschuldet haben, ist das ein riesiges Problem. Das Zurückzahlen der Kredite wird für sie immer teurer.

Erdoğan fürchtet eine Abschwächung der Konjunktur

Nach Ansicht von Beobachtern hätte die türkische Notenbank den Zins bereits viel früher erhöhen müssen, um die steigende Inflation und den Wertverfall der Lira zu bremsen. Doch Präsident Erdoğan, der zunehmend Einfluss auf die eigentlich unabhängige Notenbank zu nehmen scheint, will genau das Gegenteil. Eine Erholung der Lira wäre zwar in seinem Interesse. Doch ein höherer Leitzins führt üblicherweise auch zu einer Abschwächung der Konjunktur, was Erdoğan verhindern will.

Um die eigene Währung zu stützen, griff Erdoğan zuletzt immer wieder zu umstrittenen Maßnahmen. Am Donnerstagmorgen entschied seine Regierung, dass türkische Bürger ihre Immobiliengeschäfte nicht mehr mit Devisen abwickeln dürfen. Zuvor hatte er die Türken mehrfach dazu aufgerufen, Dollar- und Euro-Reserven in Lira umzutauschen.