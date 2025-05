Der taiwanesische Halbleiter-Hersteller TSMC baut ein neues Entwicklungszentrum in München auf. Die Einrichtung solle bereits im dritten Quartal dieses Jahres eröffnet werden, sagte TSMC-Europachef Paul de Bot. Dort sollten dann europäische Kunden des weltweit führenden Auftragsfertigers unterstützt werden, Hochleistungs-Halbleiter zu entwickeln. Diese könnten dann etwa im Automobil-Bereich, in der Industrie, für Künstliche Intelligenz und vernetzte Geräte genutzt werden, wie es hieß.

TSMC hat seinen Hauptsitz in Hsinchu in Taiwan und beschäftigt weltweit mehr als 70 000 Mitarbeiter. Derzeit baut das Unternehmen gemeinsam mit Infineon, NXP und Bosch eine Fertigung in Dresden auf. Zudem hatte der Konzern zuletzt zugesagt, 100 Milliarden Dollar in weitere Produktionskapazitäten in den USA zu investieren.