Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Pontius Pilatus, die Älteren dürften sich erinnern, fragte Jesus einst: "Was ist Wahrheit?" Jener hatte zuvor gesagt, dass er nur in die Welt gekommen sei, um die Wahrheit zu sagen. Und dass jeder, der aus der Wahrheit sei, auf Jesu' Stimme höre. Die Erwiderung impliziert, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt auf der Welt, und das führt freilich direkt zu Donald Trump. Der will, dass alle Amerikaner einzig auf seine Stimme hören und ihm dann bei der Präsidentschaftswahl 2024 ihre Stimme geben. Und er meint, im Besitz der einzigen Wahrheit zu sein über die Zustände in seinem Land. Der Name seines Kurznachrichtendienstes: Truth Social - das soziale Netzwerk der Wahrheit.