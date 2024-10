Auch die Gewerkschaft IG Metall, die aktuell sieben Prozent mehr Lohn in der Metall- und Elektroindustrie fordert, bekam ihr Fett weg. Diese Ansprüche nannte die Trumpf-Chefin unrealistisch. „Wo ist dieser Geist, im Sinne unserer Firmen? Wo ist ein Plan, im Sinne des Wettbewerbs?“, fragt Leibinger-Kammüller. Deutschland sei auf dem Weg in eine Planwirtschaft, ähnlich wie in China. Offenbar rumort es schon lange in der Trumpf-Chefin. Schon vergangenes Jahr hatte sie die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP im SZ-Interview mit „drei Ertrinkenden in der Mitte eines Ozeans“ verglichen. Ein pikantes Detail: Ihr Bruder Peter Leibinger wird als designierter BDI-Chef wichtigster Wirtschaftslobbyist Deutschlands und im direkten Austausch mit der Bundesregierung die Interessen der Industrie vertreten.

Der Frust der Trumpf-Chefin liegt wohl auch an dem schwächeren Geschäftsergebnis des Unternehmens, das sie am Donnerstag verkünden musste. Umsatz und Auftragseingang sanken, wofür auch die schwache Weltkonjunktur, anhaltende geopolitische Krisen und der sich verschärfende Wettbewerb ursächlich seien. Trumpf ist ein weltweit bedeutender Industriekonzern für Werkzeugmaschinen und Laser und beschäftigt mehr als 18 000 Mitarbeiter.

Aufgrund der schlechten Zahlen hatte die Trumpf-Führung einen Sparkurs eingeleitet: Im laufenden Geschäftsjahr liegt die Zielmarke bei den Kürzungen bei 250 Millionen Euro. Dafür müssen mehrere Hundert Mitarbeiter Gehaltseinbußen und Arbeitszeitkürzungen in Kauf nehmen. Im kommenden Jahr könnte ihre Zahl auf bis zu 2750 anwachsen. Im Gegenzug ist ihr Job bis Ende 2025 sicher. Ein Stellenabbau sei aber nicht geplant, hieß es.