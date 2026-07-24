Für ein Land wie Deutschland, das sein Wirtschaftsmodell auf Exporten aufbaut, sind es gerade schwere Zeiten. Die Weltwirtschaft erleidet einen geopolitischen Schock nach dem anderen, von der Pandemie über den russischen Überfall auf die Ukraine bis zu Donald Trumps Zöllen. Nun erschüttert der US-Präsident die Weltwirtschaft nach dem Energiepreis-Schock durch seinen Angriff auf Iran aufs Neue – durch ein bisher in der internationalen Handelspolitik gänzlich unbekanntes Instrument: die Zoll-Woche.