Für ein Land wie Deutschland, das sein Wirtschaftsmodell auf Exporten aufbaut, sind es gerade schwere Zeiten. Die Weltwirtschaft erleidet einen geopolitischen Schock nach dem anderen, von der Pandemie über den russischen Überfall auf die Ukraine bis zu Donald Trumps Zöllen. Nun erschüttert der US-Präsident die Weltwirtschaft nach dem Energiepreis-Schock durch seinen Angriff auf Iran aufs Neue – durch ein bisher in der internationalen Handelspolitik gänzlich unbekanntes Instrument: die Zoll-Woche.
MeinungZölleTrump schwächt die Weltwirtschaft erneut, aber die EU könnte sich wehren
Kommentar von Alexander Hagelüken
Lesezeit: 2 Min.
Der US-Präsident legt mit seiner schrecklichen Zoll-Woche das Freihandelssystem in Schutt und Asche, das dem Westen jahrzehntelang ungekannten Wohlstand beschert hat.
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